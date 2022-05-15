الرياض14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسنفّذت صحة الرياض 3432 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات خلال الفترة 7-13/5/2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).واشتملت الجولات على 300 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة 49 خاصاً و251 حكومياً، و332 للمراكز الحكومية و1341 للمجمعات الطبية، و1459 للصيدليات.// انتهى //11:35ت م0033