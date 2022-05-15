القنفذة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسقدمت عيادات الأسنان التخصصية والاستشارية والعامة والوقائية بالمستشفيات والمراكز الصحية ومركز طب الأسنان التخصصي بالقنفذة، خدماتها لـ 6875 مستفيداً خلال الربع الأول للعام 2022م.وأبانت صحة القنفذة، أن خدمات الأشعة استفاد منها 765، وعيادة جراحة الوجة والفكين 1064، وعيادة الجراحة العامة للأسنان 491، كما قدّمت عيادة الحشو خدماتها لـ 2175 مستفيداً، وعلاج 780 في تخصص اللثة، لافتةً الانتباه إلى أن المركز قدّم العديد من الخدمات الوقائية، حيث استفاد منها 4126، إضافة إلى الكشف على 244 من طلبة المدراس.// انتهى //11:50ت م0034