نجران 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأكدت صحة نجران أن العيادات الافتراضية قدّمت الاستشارات الطبية لـ 33218 مستفيداً، خلال الربع الأول من العام 2022م عبر 9 مستشفيات ومركز تخصصي، مبينةً أن عدد المراكز الصحية المفعّلة للعيادات الافتراضية بلغ 59 مركز رعاية صحية أولية.وأوضحت أن آلية العمل تتضمن قيام المريض بحجز موعد عبر مكاتب الحجوزات في العيادات الخارجية والأقسام المستهدفة بالتفعيل، وعن طريق تطبيق "صحتي" للمراجعة في مراكز الرعاية الأولية للاستفادة من الاستشارة الطبية في تخصصات صحة القلب، وطب وجراحة العيون، والأورام وأمراض الدم، والأنف والأذن والحنجرة، والأعصاب وجراحة العمود الفقري، والعيادات التخصصية للعظام، والجراحات التخصصية، وجراحة الأورام، وكذلك أمراض الجهاز الهضمي والباطنة.وأضافت أن عدد الإحالات الافتراضية المنفّذة بلغ 56 إحالة لـ 12 تخصصاً داخل مستشفيات المنطقة وخارجها، لافتةً الانتباه إلى أن عدد المواعيد المحجوزة عبر تطبيق موعد بلغ خلال نفس الفترة 310313 موعداً للاستفادة من الخدمات الصحية في 10 مستشفيات و63 مركزاً صحياً في جميع التخصصات وإتاحة عيادات متخصصة في مراكز الرعاية الصحية عبر تطبيق "موعد"، ومنها: عيادات طب الأسرة، وعيادات الأسنان، وعيادات تطعيم الأطفال، وعيادات مكافحة التدخين.// انتهى //12:04ت م0035