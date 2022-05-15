الدمام 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسحقق ستة طلاب من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، مراكز أولى عالمية وجوائز كبرى وخاصة ومنافسة علمية مع أكثر من 80 دولة مشاركة في المسابقة الدولية إنتل آيسف للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية 2022، وذلك بإشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، الطلاب والطالبات، منوهاً بدعم حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - لقطاع التعليم لتحقيق الرؤية الطموحة 2030 ولتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مع قوة العزيمة والإصرار والإرادة التي قادت الطلبة والطالبات إلى هذا التميز ورفع علم المملكة عالياً بين صفوف الدول المتقدمة، وأولياء أمورهم ومعلميهم الذين كان لهم الدور الكبير في هذا التميز.وحقق المركز الأول الطالب عبدالله بن عبدالعزيز الغامدي، لمشروعه: هندسة إطار معدني عضوي ثنائي الوظيفة لإنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفعالية عالية، كما حقق جائزة العالم الشاب من ريجينيرون، وحقق المركز الثالث الطلاب: أحمد مروان بحيصي من خلال مشروعه مكافحة تفشي البذور الطفيلية باستخدام السيتوكينين في تركيبات مختلفة مع الفلوريد ونوسلائف الإيثيلين، والطالب عبدالله أنور الحمدات لمشروعه نهج جديد باستخدام أكاسيد الحديد والكوبالت كمحزات كهروضوئية لفصل الماء على مدار اليوم، والطالبة تهاني عادل أحمد من خلال مشروعها تطوير مواد البيروفسكايت العالية الكفاءة وغير السامة لتجميع الطاقة الشمسية والكهروحرارية.فيما حققت الطالبة مريم علي العبدالباقي المركز الرابع من خلال مشروعها مشتقات البنزوديوكسين كمثبطات مزدوجة لانزيم ألف اميليز وألفا جلوكوزيداز لإدارة مرض السكري النوع الثاني، والطالبة لمار حسين الكاكا لمشروعها في تقدير الضغط الشعري لمكمنات الزيت باستخدام الرنين المغناطيسي النووي.// انتهى //12:05ت م0036