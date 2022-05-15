جيزان 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمنطقة جازان اليوم ، توزيع 8000 سلة غذائية، و2200 كيلو من اللحوم، ضمن برامجها الخيرية التي تنفذها لمساعدة الأسر المستفيدة من خدماتها وأسر الأيتام والمطلقات والأرامل بالمنطقة.وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن حسن العلاوي أن السلال الغذائية تحتوي على العديد من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسرة، مبيناً أنه يتم توزيع السلال الغذائية واللحوم الطازجة وفق جدول زمني أعدته الجمعية بالتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية بالمنطقة، لخدمة الأسر المستفيدة وأسر المطلقات والأرامل والأيتام بمدينة جيزان وكافة محافظات المنطقة.وأشار إلى أن السلال الغذائية واللحوم التي يتم توزيعها تأتي ضمن المبادرات التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي.// انتهى //12:07ت م0037