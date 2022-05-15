رفحاء 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي أكثر من 500 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية في المحافظة، نتج عنها تحرير 22 مخالفة، لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية وأنظمة البلدية، وطُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.// انتهى //12:10ت م0039