الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستكملت كلّ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" وأمانة منطقة الحدود الشمالية، مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة الحدود الشمالية، حيث تم الانتهاء من المشروع بوفر مقدر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 74% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 94 ألف مصباح تقليدي بمصابيح الليد المرشّدة للطاقة في مدينة عرعر والمحافظات التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.وقامت الشركة بإجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع، إذ اشتملت الدراسات على المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى، ومع انتهاء المشروع فإنه من المتوقع تحقيق وفر يصل إلى 74% من استهلاك الكهرباء السابق سنوياً.وشملت أعمال إعادة التأهيل الشوارع والطرق التابعة لأمانة عرعر وبلديات طريف ورفحاء والعويقيلة وبن شريم وأم خنصر وروضة الهباس وشعبة نصاب وطلعة التمياط ولينة، كما إن نسبة الوفر المقدرة سنوياً تساوي استهلاك 138 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 56 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 946 ألف شتلة سنوياً.ويذكر أن "ترشيد" استكملت عدة مشروعات في جميع مناطق المملكة، استهدفت استبدال أكثر من 2.7 مليون مصباح حتى نهاية العام 2021، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى استبدال أكثر من 3.5 ملايين مصباح حول المملكة بنهاية العام الجاري 2022م، وتسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثق من رؤية المملكة 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.// انتهى //12:35ت م0042