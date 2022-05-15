تبوك 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسكرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم الطلاب والطالبات المتأهلين في التصفيات الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة.وأشاد المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير، بتفاعل طلاب وطالبات مدارس منطقة تبوك مع فعاليات المسابقة، مؤكدًا أن هذا الشغف ينبئ عن جيل مثقف وقارئ يفتخر ويفاخر به الوطن ويعي مسؤولياته ويرسم تطلعاته ويسهم في صناعة المستقبل وإحداث الفارق الثقافي والعلمي والمعرفي.عقب ذلك جرى تكريم الطلاب والطالبات الذين حققوا مراكز متقدمة بالمسابقة.// انتهى //13:11ت م0047