الدمام 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الطلاب السعوديين الفائزين بجوائز في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ( آيسف 2022 ) بعدد 22 جائزة .وأكد سموه، أن هذا التميز العلمي في محفل عالمي هام يأتي نتيجة للدعم غير محدود الذي تقدمه قيادة هذه البلاد واهتمامها بالتعليم والابتكار .وخص سمو أمير المنطقة الشرقية، بالتهنئة الطلاب الفائزين من أبناء المنطقة وهم : عبدالله الغامدي، دانة العيثان، تهاني أحمد، أحمد بحيصي، مريم الباقي، لمار الكاكا، عبدالله الحمادات .// انتهى //14:08ت م0062