عام / سمو أمير الشرقية يهنئ الفائزين بجوائز المعرض الدولي للعلوم والهندسة " آيسف 2022 "
الأحد 1443/10/14 هـ الموافق 2022/05/15 م واس
الدمام 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واس
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الطلاب السعوديين الفائزين بجوائز في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ( آيسف 2022 ) بعدد 22 جائزة .
وأكد سموه، أن هذا التميز العلمي في محفل عالمي هام يأتي نتيجة للدعم غير محدود الذي تقدمه قيادة هذه البلاد واهتمامها بالتعليم والابتكار .
وخص سمو أمير المنطقة الشرقية، بالتهنئة الطلاب الفائزين من أبناء المنطقة وهم : عبدالله الغامدي، دانة العيثان، تهاني أحمد، أحمد بحيصي، مريم الباقي، لمار الكاكا، عبدالله الحمادات .
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14:08ت م
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