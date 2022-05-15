الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسوافقت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا على تجديد اختيار الهيئة العامة للغذاء والدواء مركزًا للتعاون الدولي في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة أربعة أعوام، مع الموافقة على تحويل المركز الإقليمي إلى مركز عالمي يغطي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وأعمال منظمة الصحة العالمية العلمية والفنية دوليًا.ويهدف المركز إلى مساهمة "الهيئة" في مساعدة الدول الناشئة بمجال رقابة وتنظيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، والاستفادة من خبراتها في المجالات التنظيمية والرقابية المختلفة في الأجهزة والمستلزمات الطبية.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالهيئة المهندس علي الضلعان، أن القرار جاء بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، خصوصًا أثناء فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتتويجًا لمساهمة المركز الفعّالة عبر مختصي "الغذاء والدواء" بعقد العديد من الورش التعليمية والدورات التدريبية لبناء القدرات التشريعية لعددٍ من الدول المختلفة في قارة أفريقيا.وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة المملكة المتقدمة ضمن الجهات الرقابية المختلفة عالميًا، والجهود الدولية التي تقوم بها في مجال رقابة وتنظيم الأجهزة والمستلزمات الطبية من خلال رئاستها لمنظمة التجانس العالمي (GHWP)، ومساهمتها العملية الفعّالة مع المنظمات الدولية المختلفة كالمنظمة الدولية للتقييس (ISO) ومنتدى الأجهزة الطبية العالمي (IMDRF).// انتهى //14:09ت م0063