القاهرة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 4 مسلحين، وضبط عدد من الأسلحة والذخيرة، خلال مواجهاتها مع العناصر المسلحة بشمال سيناء.وأوضحت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم، أن القوات نجحت في تدمير 4 عربات دفع رباعي، وعدد من الأوكار تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ مخططاتها، كما تم ضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار "TNT".// انتهى //14:25ت م0065