مسقط 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 00ر4144 نقطة منخفضًا بـ 7ر1 نقطة وبنسبة 04ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 74ر4145 نقطة.وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و665 ألفًا و688 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 9ر39 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و769 ألفًا و884 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (008ر0) % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (24ر22) مليار ريال عُماني.// انتهى //14:25ت م0066