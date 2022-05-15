الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، يفتتح معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري , غدًا ، برنامج ملتقى أسبوع المهنة للطلاب والطالبات والمعرض المصاحب ولمدة أربعة أيام الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض ، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من مسئولي غرفة الرياض ومسؤولي القطاع الخاص المشاركين في المعرض.وتتمثل أهم أهداف ملتقى أسبوع المهنة في تقديم فرص وظيفية للطلاب والطالبات كما سيتم تعريف الطلبة بالمؤهلات والوظائف المتاحة في سوق العمل.وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور أحمد بن سعد الأحمد أن تنظيم الجامعة لفعاليات أسبوع المهنة يأتي إيماناً منها بأهمية دورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع جهود الدولة في توظيف الخريجين وتشجيعهم على الانخراط في كافة الأعمال المتوفرة في سوق العمل، مؤكداً أن الجامعة تطمح أن يكون أسبوع المهنة أحد الروافد الهادفة إلى توفير الفرص الوظيفية لخريجيها وأن يسهم في تطوير مجالات التعاون بينها وبين قطاعات العمل المختلفة.يذكر أن أسبوع المهنة في الجامعة سيشارك فيه مصرف الإنماء كراعي رسمي وكذلك مؤسسة السبيعي الخيرية كراعي ذهبي للملتقى، إضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 40 شركة من القطاع الخاص ستوفر ما يزيد عن 1826 وظيفة للطلاب والطالبات.// انتهى //14:29ت م0067