الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمكتبه في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كوسوفا نعيم ترفانا، والوفد المرافق له.وأكد سماحته خلال الاستقبال أهمية مثل هذه اللقاءات بين القيادات الإسلامية للتشاور والتعاون فيما بينهم حول ما يخدم الإسلام والمسلمين.من جانبه، نوه مفتي جمهورية كوسوفا بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكدًا أن هذه الجهود هي محل تقدير جميع المسلمين بالعالم.ونوه بالمواقف التاريخية التي قدمتها قيادة المملكة للشعب الكوسوفي منذ الحرب، سائلًا الله أن يجعل ما قدمته الحكومة السعودية في موازين حسناتهم.وأكد أهمية اللقاء الذي جمعه بمفتي عام المملكة والتوجيهات التي قدمها له، والتي ستكون نبراساً للعمل الإسلامي للمشيخة الإسلامية لخدمة مسلمي كوسوفا وفق منهج الوسطية والاعتدال الذي تتبناه المملكة، مقدماً شكره لسماحته على الحفاوة البالغة، وكرم الاستقبال غير المستغرب من سماحته.// انتهى //14:30ت م0069