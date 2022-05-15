الدمام 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسجددت أمانة المنطقة الشرقية دعوتها لملاك الأراضي الفضاء المستهدفة للتسوير؛ للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة "بلدي"، وذلك قبل موعد بدأ المرحلة الثانية من الحملة والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك والمقررة مطلع يوليو المقبل؛ تفادياً للغرامات التي أقرتها الوزارة بمبلغ ١٠٠ ريال لكل متر طولي.وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض، وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تشمل أراضٍ في الدمام، طريق عبد الله بن رواحة، طريق الملك فهد بن عبد العزيز، طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، فيما تشمل الأراضي في محافظة الخبر طريق الأمير تركي، طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير حمود بن عبد العزيز، إضافة إلى الأراضي الواقعة في محافظة الظهران، طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق الملك سعود بن عبد العزيز.وتضمّنت الحملة الإعلانية حث المواطنين على تسوير أراضيهم حسب النماذج المعتمدة،من خلال (60) وجهاً إعلانياً في أبرز المواقع، وتحديداً في مداخل حاضرة الدمام والطرق المحورية، مؤكدةً أن متطلبات التسوير هي : أن يقام السور على حدود الملكية للأرض الفضاء مع مراعاة الارتدادات النظامية للطريق، وأن يتم تنفيذ السور على كافة حدود الأرض ووفق تصميم موحد، ويسمح بفتح بوابة للسور، كما يلزم أن يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ بحيث لا يعترض حركة المركبات على مسار الشارع بأي شكل، وأن يكون مالك الأرض مسؤولاً عن سلامة رصيف المشاة والإنارة والتشجير على الرصيف إن وجدت أثناء التنفيذ.وأشارت الأمانة إلى استهداف ملاك الأراضي الفضاء والواقعة على المحاور الرئيسة بمرحلتها الأولى بإشعارهم لمراجعة البلدية وتصحيح وضع أراضيهم وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير بما يتوافق مع دليل تسوير الأراضي الفضاء الذي أطلقته الوزارة، والذي يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن.// انتهى //14:32ت م0070