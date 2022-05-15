نجران 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , بمكتبه اليوم، على تقرير عن مبادرة "فوانيس رمضان"، قدمه مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محفوظ العسيري.واشتمل التقرير على البرامج والأنشطة المصاحبة للمبادرة التي تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة باعتبارها اقتصاداً محلياً داعماً للمنطقة.وأوضح العسيري أن المبادرة تضمنت 20 ركناً للأسر المنتجة، تم من خلالها تدوير الأسر حتى تعم الفائدة على الجميع، كما تضمنت العديد من البرامج الثقافية والاجتماعية، ومسرحاً للطفل.وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير نجران الجهات المشاركة في المبادرة .// انتهى //14:33ت م0071