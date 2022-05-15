عمّان 13 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أقيم اليوم الحفل الذي نظمته الجامعة، بعنوان " منتدى الابتكار العربي في أهداف التنمية المستدامة".وأكد سموه في كلمته، التزام الجامعة الكامل بأجندة التنمية المستدامة المعلنة من الأمم المتحدة بأهدافها السبعة عشر وسقف تحقيقها الممتد إلى 2030، وقال: "إننا في في برنامج الخليج العربي للتنمية ومؤسساته الخمس المتمثلة في كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والجامعة العريية المفتوحة، وبنوك الشمول المالي؛ ماضون فيما يجعل هذا الالتزام واقعا يلمسه المستهدفون في التنمية.وأضاف " أنه في مطلع هذا العام جرى تدشين المدونة العربية للتنمية المستدامة المشروع الذي صممته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ونظم المجلس العربي للطفولة والتنمية ندوة بعنوان " الميتافيرس .. المفاهيم والتداعيات".حضر الحفل رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الأردن الدكتور محمد رسول قطيشات وعدد من الخبراء من مختلف الجامعات العالمية منها جامعة هارفرد الأمريكية ومن القطاعين العام والخاص.// انتهى //14:34ت م0072