الدوحة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضاً بمقدار 266.92 نقطة، أي ما نسبته 2.03%، ليصل إلى 12 ألفاً و876.61 نقطة.وجرى خلال الجلسة تداول 183 مليوناً و629 ألفاً و619 سهماً، بقيمة 664 مليوناً و85 ألفاً و661.569 ريالاً، نتيجة تنفيذ 11815 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //14:49ت م0074