القاهرة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسطالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته وخاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.ودعت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ "74" لنكبة الشعب الفلسطيني، مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها ضد الفلسطينيين، والتحرك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، واتخاذ خطوات جادة وواضحة وحازمة بتدابير عملية محددة نصت عليها القوانين الدولية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه وانتهاكاته وممارساته والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.واستنكر البيان ما خلفته النكبة الأليمة من آثار تدميرية وما لحق بالشعب الفلسطيني من تشريد ومعاناة، مثمنًا نضالهم وتضحياتهم من أجل استعادة حقوقهم المشروعة.// انتهى //14:49ت م0075