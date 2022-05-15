نجران 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسكرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، اللواء ركن ضاوي بن جابر غزواني، بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة نجران، وبارك سموه تعيين اللواء الركن صالح بن مصلح القرني خلفًا له .وأعرب سموه عن شكره للواء ركن الغزواني، على ما قدمه خلال عمله، وأمنياته للواء ركن القرني بالتوفيق في مهمته الجديدة .من جهتهما عبر اللواء الغزواتني واللواء القرني عن اعتزازهما بخدمة الوطن في منطقة نجران، متمنيان التوفيق لمنسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم.//انتهى//15:13ت م0082