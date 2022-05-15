جيزان 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، الفارس عبدالرحمن محمد قحل بطل الدوري السعودي للفروسية لقفز الحواجز في الفئة الصغرى، ووصيفه الفارس محمد عقيلي.وقدم سموه التهنئة لبطل ووصيف الدوري السعودي للفروسية لقفز الحواجز في الفئة الصغرى بمناسبة تحقيق البطولة ، متمنيا لهما مزيداً من التميز والنجاحات المتواصلة في هذه الرياضة العربية الأصيلة.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ورئيس مجلس إدارة جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان الدكتور محمد قحل.//انتهى//15:14ت م0084