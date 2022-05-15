عنيزة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسدشن محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم اليوم مبادرة "وفر" لترشيد الكهرباء والمياه، التي أطلقتها جمعية عنيزة لحفظ النعم "نعم"، معبراً عن شكره لمجلس الإدارة بالجمعية ولفريق العمل على المبادرة النوعية ببرامجها وتلبيتها للاحتياجات المجتمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد العوهلي أن المبادرة تهدف لترشيد استهلاك الماء والكهرباء من خلال فحص منازل المسجلين بالمبادرة مجاناً للتأكد من سلامة التمديدات وصلاحيتها، مشيراً إلى أن المبادرة عقدت شراكات مع القطاع الخاص لتقديم خصومات على الأدوات الصحية والكهربائية في حال تطلب تغييرها، داعياً المجتمع إلى المشاركة في المبادرة للاستفادة المثلى من المبادرة.وبيّن أن الجمعية أطلقت الحملة سعيا لتحقيق مجتمع يتعامل مع نعم الطاقة والمياه والطعام وغيرها بمسؤولية ونبذ الإسراف واستثمار الفائض وفق أحدث التقنيات بما يعود على الوطن بالنفع والبناء من خلال تحقيق مبدأ الاستدامة والنماء والأمان، وتأدية حق الشكر للمنعم بارتفاع الوعي والاستثمار الأمثل للنعم.// انتهى //15:19ت م0087