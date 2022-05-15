جدة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , في مكتبه بجدة اليوم ، معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي.واستمع سموه إلى شرح عن خطط الجامعة، فيما اطلع على مشاركة الجامعة في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي نظمته وزارة التعليم خلال الفترة من 7 الى 10 شوال الجاري.// انتهى //15:20ت م0088