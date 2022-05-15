الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأقامت الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع جمعية إدارة المرافق السعودية , اليوم، فعالية افتراضية تحت عنوان "قيادة المرافق نحو مستقبل مستدام"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإدارة المرافق وبالتعاون مع جمعية إدارة المرافق السعودية، وتهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال إدارة المرافق ورفع وتحسين أداء المنشآت العاملة في هذا النشاط.وتضمنت الفعالية عدة جلسات وورش عمل بإدارة المرافق بمشاركة عدة جهات حكومية وخبراء في إدارة المرافق من بينهم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والهيئة العامة لعقارات الدولة وهيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية والهيئة الملكية بالجبيل وينبع والهيئة العامة للعقار والمعهد العقاري وشركة تكامل الأولى لإدارة المرافق وشركة رواد الرأي، وقد سجل في الفعالية أكثر من 1000 مسجل.الجدير بالذكر أن نشاط إدارة المرافق، يُعد أحد الأنشطة التي تولي له الهيئة أهمية كبيرة حيث يعد أحد أنشطة مجال تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع ومنذ نشأت الهيئة السعودية للمقاولين وهي تعمل على تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وإيجاد الحلول الملائمة للتحديات والعوائق التي تواجه العاملين في القطاع من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات وورش العمل.// انتهى //15:46ت م0089