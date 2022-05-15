جدة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية التوغو وعميد رؤساء منطقة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، فور جناسينجبي، في العاصمة لومي أمس ، المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إفريقيا ناصيرو باكو أرافيري.واستعرضت خلال اللقاء التحديات المتعددة التي تواجهها منطقة غرب إفريقيا شبه الإقليمية، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في مالي وكذلك في بوركينا فاسو وغينيا، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود وتشجيع الحوار والتعاون بغية إيجاد حلول يمكن القبول بها.// انتهى //15:47ت م0090