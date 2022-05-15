جدة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه , في مقر الأمانة بجدة , سفير الولايات المتحدة الأمريكية المتجول للحرية الدينية الدولية رشاد حسين.وأكد الجانبان أهمية الحوار والشراكة بين المنظمة والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزها بشكل أكبر ، فيما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الوضع في فلسطين وأفغانستان وأوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة، وظاهرة الإسلاموفوبيا والحرية الدينية.كما اتفقا على تعزيز الحوار والتعاون بشأن هذه القضايا، معبرين عن تطلعهما للحوار الاستراتيجي القادم بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، المقرر عقده في واشنطن .// انتهى //15:49ت م0091