الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 313.99 نقطة ليقفل عند مستوى 13149.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 323 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الصادرات, والرياض, وأنعام القابضة, وبروج للتأمين, والبلاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكثيري, واتحاد الخليج الأهلية, وعناية, وشاكر, وولاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90% و 4.03% .فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, والإنماء، والراجحي, ودار الأركان, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وأرامكو السعودية, والإنماء, وسابك للمغذيات الزراعية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 198.73 نقطة ليقفل عند مستوى 22845.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 497 ألف سهم تقاسمتها 2339 صفقة.// انتهى //16:00ت م0092