الدمام 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، مع رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري وفريق العمل المرافق له أبرز وأهم الحلول المتعلقة بمشروع الصرف الصحي لضاحية الملك فهد غرب طريق أبوحدرية بمحافظة البيضاء، وذلك بمقر الأمانة.وأكد معالي أمين الشرقية تعاون الأمانة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بإيجاد الحلول التي يمكن أن تعمل على دعم المشاريع، وإيجاد الحلول حيال ذلك، مشددا على أهمية الوقوف على الأحياء ذات الأولوية، وإيجاد الحلول السريعة المقترحة من قبل شركة المياه الوطنية بالمنطقة والتعاون معها في تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها، بهدف الوصول إلى الحلول العملية والمجدية التي تعمل على رفع نسب التحسن بهذا الشأن.بدوره قدم رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية عرضا مرئيا عن أبرز المشاريع القائمة ونسب الإنجاز و مستهدفات المشاريع الحالية والمستقبلية للصرف الصحي التي تسهم في تخفيف ومعالجة منسوب المياه بضاحية الملك فهد .// انتهى //16:14ت م0095