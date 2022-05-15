الخرطوم 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسبدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية القُطرية لريادة الأعمال في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبة " في مجال الاستزراع السمكي" ، التي تعقدها المنظمة بالتعاون مع المجلس الزراعي السوداني، وشركة إرادة للتمويل الأصغر، وكلية بحري الأهلية، ليستفيد منها 40 مشاركاً من خريجي وخريجات تخصص علوم الأسماك بعدد من الجامعات السودانية.وتهدف الدورة التي افتتحها المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري -لمدة خمسة أيام- إلى تأهيل ورفع قدرات المشاركين في مجال الاستزراع السمكي ، وذلك من خلال تعريفهم بالطرق الحديثة للاستزراع السمكي، والمرتكزات الأساسية في عملية الاستزراع في المياه العذبة واختيار الأنواع المستزرعة ، وتقوية كفاءات ريادة الأعمال واكتساب مهارات إدارة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها.ويتناول برنامج الدورة عدداً من الموضوعات والمحاضرات المتعلقة بالاستزراع السمكي في المياه العذبة ومنها الابتكار وتطوير الأفكار، والتسويق الرقمي وتطوير الأعمال، تتخللها تطبيقات عملية على أحواض الأسماك ، وذلك بمقر البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة الذي تنفذه المنظمة في منطقة الشجرة بجمهورية السودان .// انتهى //16:43ت م0098