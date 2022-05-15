حوطة بني تميم 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأسهم فريق طبي بمستشفى حوطة بني تميم العام في إنقاذ حياة مريض يُعاني من احتشاء عضلة القلب، حيث تم تقديم العلاج المبدئي له وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لحالته، كما تم التواصل مع مركز الإحالات؛ ليتم نقل المريض بشكل طارئ إلى مدينة الملك فهد الطبية عبر النقل الإسعافي الجوي وعلاجه خلال 4 ساعات فقط - ولله الحمد -.يأتي ذلك ضمن خطة تجمع الرياض الصحي الأول للتوسع في تقديم الخدمات الطبية العاجلة للحالات الحرجة في مستشفيات المحافظات التابعة له.// انتهى //16:56ت م0100