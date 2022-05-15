الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسعقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، بمشاركة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، لمناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442 / 1443هـ، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.وبحث الاجتماع -الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة- المحاور المتعلقة بالتقرير السنوي للوزارة، حيث ناقش المجتمعون استعدادات الوزارة لموسم الحج والعمرة لهذا العام، كما جرى في الاجتماع استعراض خطط الوزارة التشغيلية.كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعمرة واحتياجات الوزارة ومتطلباتها للقيام بمهامها على أكمل وجه، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للمعتمرين من الداخل والخارج.وناقش الاجتماع الجهود المبذولة والمشاريع التطويرية لدى وزارة الحج والعمرة خلال حج هذا العام، حيث أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التوسع في الخدمات التي تقدم في المشاعر المقدسة للحجاج والمعتمرين، والتوسع في المبادرات التي تقدمها والتطبيقات الإلكترونية، التي تسهم في تسهيل العديد من المعوقات التي تواجه الحجاج والمعتمرين.فيما طرح أعضاء المجلس خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والأسئلة والمقترحات لمعالي نائب وزير الحج والمسؤولين في الوزارة حول ما ورد في التقرير.يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تُحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.// انتهى //16:56ت م0101