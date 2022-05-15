القاهرة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسعقد مجلس جامعة الدول العربية جلسة على مستوى المندوبين لتأبين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -، شارك فيها مندوبو الدول العربية.وقال مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة في كلمته أمام الاجتماع: إن الأمة العربية فقدت واحداً من أبرز قادتها، مجدداً عزاء المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأضاف: إذا كان الموت قد غيّب الشيخ خليفة - رحمه الله -، فإن إنجازاته وأعماله الكبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية داخل دولة الإمارات وفي العالم العربي والعالم كافة ستظل خالدة في ذاكرتنا وتاريخنا، حيث سيتذكر التاريخ دور الشيخ خليفة إلى جانب والده الشيخ زايد - رحمه الله - في تأسيس أنجح اتحاد عربي في تاريخنا الحديث.وأشار إلى أن مبادرات وإنجازات الشيخ خليفة - رحمه الله - في بناء دولة الإمارات وترسيخ مكانتها السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي مثال يقتدى به في تاريخ الشعوب والأمم.كما قدم المندوب الدائم للمملكة التهنئة للشعب الإماراتي وحكومته على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئاسة دولة الإمارات.من جهته قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي في كلمة له: في عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان شهدت الإمارات تطورا كبيرا في البنية التحتية، كما ركز الشيخ خليفة - رحمه الله - منذ توليه الحكم على تطبيق خطة إستراتيجية طموحة، وأشرف على تطوير قطاعي النفط والغاز والصناعات التحويلية وغيرها من المشروعات التنموية والاقتصادية والإنجازات السياسية والاجتماعية والثقافية، وأطلق مبادرة تطوير السلطة التشريعية.وأعرب عن ثقته الكبيرة بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سيسير على نهج والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكذلك سيرة ونهج أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمهما الله -، لافتا النظر إلى أن مواقف دولة الإمارات واضحة وجلية في قضايانا التي نعالجها في جامعة الدول العربية بيت العرب، كما نلمس ذلك في المنظمات الإقليمية والدولية.من جانبها تقدمت سفيرة الإمارات في مصر ومندوبتها لدى الجامعة العربية السفيرة مريم الكعبي بخالص الشكر والتقدير لمندوبي الدول العربية على مشاركتهم في هذه الجلسة، مشيرة إلى أن الراحل سمو الشيخ خليفة بن زايد تحمل المسؤولية في سن مبكرة، من خلال مساعدته لوالده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأسهم في تعزيز علاقة دولة الإمارات بحلفائها وبناء نهضتها.وعرضت بعض إنجازات سمو الشيخ خليفة بن زايد ومنها برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه عام 2005، وشمل إجراء أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي، منوهة بتمكين المرأة الإماراتية الذي كان من أولويات الشيخ خليفة، إضافة إلى دعم حضورها الفاعل في جميع ساحات العمل.وأشارت إلى أن دولة الإمارات تحت قيادة سمو الشيخ محمد بن زايد ستواصل العمل على تعزيز التعاون العربي ودعم العلاقات الإماراتية مع الدول الصديقة والشقيقة.بدوره أشار مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد أبو الخير إلى أنه في عهد الراحل سمو الشيخ خليفة بن زايد تعززت جميع أوجه علاقات التعاون بين الإمارات ومصر، خاصة في السنوات الأخيرة التي اكتنفتها تحديات خطيرة في المنطقة العربية، مضيفاً أن الراحل الشيخ خليفة لعب دورا محوريا بالمنطقة في ظل هذه الظروف غير المسبوقة.من جانبه قال مندوب قطر لدى جامعة الدول العربية وسفيرها بالقاهرة السفير سالم مبارك آل شافي: إن الأمة العربية فقدت قائداً عربياً دعم من خلال قيادته للإمارات مسيرة العمل المشترك بشكل فعال، مكرسا نهج والده في تحقيق التضامن العربي، وظل متفانياً في خدمة شعبه ووالده، متمنياً لسمو الشيخ محمد بن زايد التوفيق والنجاح في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.وأشاد سفير الأردن في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة بدور الراحل الشيخ خليفة بن زايد في دعم القضايا العربية، مشيراً إلى أن الأردن أعلن الحداد 40 يوماً، وتنكيس الإعلام لمدة 3 أيام.وقال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية وسفيرها في القاهرة السفير أحمد التازي: "إن العرب جميعاً يعتزّون بتجربة الإمارات لأنها مضت في مسيرة تنموية ناجحة غير مسبوقة، مضيفا: "ما أحوجنا في الأمة لهذا النجاح، فشكراً للشيخ زايد والشيخ خليفة - رحمهما الله - وللشيخ محمد زايد، ونتمنى له التوفيق في قيادة دولة الإمارات".// انتهى //17:15ت م0102