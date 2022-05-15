القاهرة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث فقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 694.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.7 مليارات جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.36% مسجلًا 10534.22 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.42% ليصل عند مستوى 1825.16 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 70" الأوسع نطاقا 0.69% ليغلق عند مستوى 2766.74 نقطة.// انتهى //17:15ت م0103