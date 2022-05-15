تبوك 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، على كافة المحافظات والمراكز والقطاعات والجهات المعنية , أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م الذي أنطلقت أعماله رسميًا .وحث سموه سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على تقديم المعلومات المطلوبة لباحثي الهيئة الميدانيين من خلال أحد الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني، مشيرًا الى أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة من المشروع الوطني لتعداد 2022 .// انتهى //17:15ت م0104