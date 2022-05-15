الخليل 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستشهد اليوم الأسير الجريح داوود الزبيدي من مخيم جنين متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين برصاص جيش الاحتلال في المخيم.وأفادت مصادر محلية في جنين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت أمس عائلة المصاب داوود الزبيدي من مخيم جنين بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة.وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل داوود من مخيم جنين إلى مستشفى داخل أراضي الـ48 لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته برصاصه في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين يوم الجمعة.// انتهى //17:16ت م0105