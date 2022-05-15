القاهرة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسعقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي اليوم برئاسة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، ومشاركة أعضاء اللجنة من مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.وأوضح البرلمان العربي في بيان اليوم أنه تم خلال الاجتماع التوافق على إطلاق المنتدى الحقوقي الأول للتعريف بالمرصد العربي لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك ضمن خطة العمل الراهنة للمرصد، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي اتخذها المرصد للحصول على صفة مراقب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما تم من استيفاء للمتطلبات لذلك، والتوقيت الزمني لاستكمال جميع الإجراءات، وذلك لضمان أن يكون المرصد أداة عربية فاعلة ومساندة لبلورة الصورة الذهنية الصحيحة حول الحالة الحقوقية العربية في المحافل الأممية وخاصة مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان السامية.وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع ضرورة وضع جدول زمني محدد لأولويات عمل المرصد والأنشطة والمؤتمرات والندوات المستهدفة خلال العام الجاري وخاصة إبرام اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الهيئات والهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية، وضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات الحقوقية العربية، والتنسيق مع لجنة الإعلام والاتصال بالمرصد حول هذا الشأن.// انتهى //17:18ت م0106