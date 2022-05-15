رام الله 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم بمكتبه في رام الله برئيسة بعثة الصليب الأحمر في القدس إليس دوبوف.ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح أرشيف الصليب الأحمر للرأي العام العالمي وللباحثين وعائلات ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، ليتم كشف انتهاكات إسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان في فلسطين منذ النكبة وحتى اليوم، من أجل محاسبتها على جرائمها.من جانب آخر طالب رئيس الوزراء الصليب الأحمر ببذل مجهود أكبر في الإفراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم إسرائيل، وتعميم قضيتهم عالميا، كون إسرائيل بذلك ترتكب سابقة إجرامية تنتهك أبسط المعايير الإنسانية، بأن يدفن الأهل أبناءهم.كما دعا رئيس الوزراء الصليب الأحمر إلى تسليط الضوء على قصص الأسرى الشخصية وما مرّوا فيه، وكذلك كتاباتهم ومذكراتهم ونشرها وترجمتها إلى مختلف اللغات لتعريف العالم على ما يختبره الإنسان الفلسطيني في سجون الاحتلال.// انتهى //17:25ت م0108