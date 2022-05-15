الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بالوزارة في الرياض، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.// انتهى //17:38ت م0110