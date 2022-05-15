المدينة المنورة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة, عن إقامة المسابقة الدوليَّة لكتابة المصحف الشَّريف "مصحف المؤسس" امتداداً للنَّشاطات العلميَّة المتميِّزة التي تقيمها وزارة الشُّؤون الإسلاميَّة والدَّعوة والإرشاد من خلال المجمع انطلاقاً من أهدافه النَّبيلة، ومسؤوليَّته المناطة به في خدمة كتاب الله الكريم، ومواكبةً لجهود المملكة العربية السعوديَّة في خدمة الإسلام والمسلمين .وتهدفُ المسابقة إلى إبرازِ عنايةِ المملكةِ بخدمة كتاب الله تعالى، وإتاحة الفرصة للمتميِّزين في كتابته، والمشاركة في شرف كتابة مصحفٍ كريمٍ يحمل اسم المؤسِّس رحمه الله، وفي ذلك فرصةٌ لهؤلاء المتميِّزين مِن الخطَّاطين مِن مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات، وتلاقح الأفكار بما يعود على خطِّ المصحف الشَّريف بأفضل النَّتائج .//انتهى//17:40ت م0111