القدس المحتلة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتقلت القوات والدة معتقل مقدسي وأخته.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.من جهة أخرى نقلت مصادر فلسطينية عن لجنة أهالي أسرى القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت والدة المعتقل محمد رشدة وأخته، خلال زياتهما له في معتقل "الدامون".// انتهى //18:20ت م0115