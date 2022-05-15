الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية في جمهورية رواندا الدكتور فنسنت بيروتا.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.// انتهى //18:25ت م0116