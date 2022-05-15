رام الله 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية، على إقامة خط للقطار الهوائي في عمق البلدة القديمة في القدس المحتلة، ورد جميع الالتماسات التي قدمت ضد هذا المشروع الاستيطاني التهويدي.وعدت الخارجية في بيان، اليوم خط القطار جزءا لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية الإسلامية، وجزءا من حملات تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، ودليلًا قاطعًا على كذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على عدم تغيير الوضع القائم في القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها.وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية وتعد إقراراها وتنفيذها تصعيدًا إسرائيليا خطيرًا يهدد ساحة الصراع بانفجارات كبرى يصعب السيطرة عليها.وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف تنفيذ هذا المشروع فورا، والمنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للقدس ومقدساتها.// انتهى //18:35ت م0117