نجران 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران، اليوم ، ملتقى " شرورة تستاهل " ، بحضور محافظ شرورة موفق العنزي، ومديري الجهات الحكومية وأهالي المحافظة.ويأتي الملتقى الذي يستمر خلال الفترة 15 - 18 مايو ، بمشاركة جامعة نجران، وإدارة التعليم بالمنطقة , استمراراً للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز، وتحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني، وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة، من خلال التأكيد على أهمية الحوار ومناقشة القضايا المهمة على المستوى الوطني، وصولاً إلى تحقيق التعايش المجتمعي والنهوض بالمجتمع .واشتمل اليوم الأول من الملتقى على محاضرة بعنوان "الأمن الفكري"، قدمها الدكتور، سعود المصيبيح ، تناولت مفهوم الأمن الفكري وأهميته، ومقوماته الفكرية والثقافية والأخلاقية والأمنية، وشرح العديد من التهديدات وسبل التصدي لها، وأهمية غرس‏ الوسطية والاعتدال والاعتزاز بالوطن.ويتضمن الملتقى خلال الأيام القادمة على العديد من المحاضرات منها محاضرة بعنوان "دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي"، يقدمها الدكتور طالب الهمامي، ومحاضرة "فكر آمن لوطن آمن" ، تقدمها الدكتورة كوثر الخلف، ومحاضرة بعنوان "تعزيز الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي لمهددات الأمن" ، يقدمها الدكتور أحمد الشهري .//انتهى//18:43ت م0118