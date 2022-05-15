مقديشو 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسبدأ البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ اليوم التصويت لاختيار الرئيس العاشر منذ استقلال البلاد عام 1960 وسط إجراءات أمنية مشددة.وحضر جلسة التصويت حتى الآن 302 من أعضاء البرلمان وفق ما أعلنه رئيس مجلس الشعب آدم مدوبي.ويتنافس نحو 36 مرشحاً للرئاسة بينهم الرئيس الحالي محمد عبدالله محمد واثنان من أسلافه وهما: حسن شيخ محمود وشريف شيخ أحمد.ويجري التصويت داخل خيمة في مطار داخل قاعدة هالان العسكرية التي تحميها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.ومن المتوقع أن تستمر عملية التصويت حتى مساء اليوم خاصة إذا كانت هناك حاجة للجولتين الثانية والثالثة من الاقتراع.من أجل الفوز في الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على ثلثي الأصوات أو 219 بطاقة اقتراع.// انتهى //18:52ت م0119