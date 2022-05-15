أبوجا 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأعلن المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات في نيجيريا مقتل أكثر من 300 عنصر من مسلّحي جماعة "بوكو حرام" خلال مواجهات منفصلة على أطراف بحيرة تشاد خلال الأسابيع الأخيرة.وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات قمر الدين أديغوكي، إنّ المسلّحين قتلوا في 30 مواجهة منفصلة دارت في الأسابيع الأخيرة وإنّ قوة المهام المشتركة تقوم بتقييم عملياتها حتى الآن للتحضير للمرحلة الحاسمة التالية.وأضاف أديغوكي أنه "قد لوحظ تزايد اعتماد المتمردين على العبوات الناسفة يدوية الصنع وتمّ إجراء التدابير المضادة اللازمة مشيرا إلى تدمير حوالى 4 مصانع للمتمردين متخصصة في تصنيع العبوات الناسفة يدوية الصنع خلال العمليات حتى الآن وأنّ أكثر من 52 ألف مقاتل وعائلاتهم استسلموا لقوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات".وأشار إلى أنّ ستة جنود على الأقل من قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات وأحد أفراد قوة المهام المشتركة المدنية قتلوا خلال العمليات كما أصيب العديد من الجنود.يذكر أنّ قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات هي جهد عسكري مشترك أنشأته دول من بينها الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وبنين لمحاربة جماعة "بوكو حرام" وجماعة "ولاية غرب أفريقيا" التابعة لتنظيم "داعش" اللتين تهددان استقرار منطقة بحيرة تشاد.// انتهى //18:55ت م0120