حجة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 917 مستفيدًا خلال شهر أبريل 2022م، وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 107 مستفيدين، وعيادة الطوارئ 38 مراجعًا، وعيادة الباطنية 274 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 27 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 456 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 10 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 23 فردًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 243 مريضًا، ونُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //19:12ت م0121