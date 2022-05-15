طرابلس 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسبدأت اليوم الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة لبحث المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة.وكان مجلسا النواب والدولة عقدا اجتماعات الشهر الماضي تواصلت لأسبوع لمناقشة عدد من القضايا بما فيها اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة.وقال بيان لمجلس النواب: إن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.كما تناول اللقاء حسب البيان "ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة بالإضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي دعماً لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيداً عن سطوة المليشيات المسلحة أو غيرها.وقبل ساعات التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.// انتهى //19:16ت م0122