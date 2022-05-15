الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2022م من انتزاع 1,201 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 35 لغمًا مضادًا للأفراد، و 649 لغمًا مضادًا للدبابات، و507 ذخائر غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة.حيث تمكن فريق "مسام" من نزع 274 لغمًا مضادًا للدبابات و 363 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و39 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين اثنتين غير متفجرتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، إضافة إلى نزع لغمين اثنين مضادين للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.وفي محافظة مأرب نزع 45 لغمًا مضادًا للدبابات و 28 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوادي، ونزع 10 ألغام مضادة للأفراد و 50 لغمًا مضادًا للدبابات و 34 ذخيرة غير متفجرة و7 عبوات ناسفة في مديرية حريب، كما نُزع في محافظة شبوة 17 لغمًا مضادًا للأفراد و217 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عين، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية بيحان، إلى جانب 70 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية عسيلان.وفي محافظة تعز نجح فريق "مسام" في نزع 3 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و 12 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و 10 ألغام مضادة للدبابات و 6 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر مايو إلى 2.199 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 338 ألفًا و 92 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.// انتهى //19:16ت م0123