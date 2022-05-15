القاهرة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستعقد جامعة الدول العربية غدًا الاثنين بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ومنظمة اليونيسف، ورشة عمل إقليمية افتراضية بعنوان "مداخل ومقاربات لتأهيل ودمج الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم"، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالطفولة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.وتناقش الورشة نتائج الدراسة التحليلية حول وضع الأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم بالوطن العربي التي أعدتها جامعة الدول العربية عام 2019، ومدى تأثير جائحة كورونا على هذه الفئة من الأطفال، بالإضافة إلى بحث سبل زيادة الدعم والحماية المقدمة لهؤلاء الأطفال، ودور المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية في مواجهة التحديات التي تواجه تلك الفئة من الأطفال.// انتهى //19:24ت م0124