مقديشو 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسانتهت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بجمهورية الصومال الفيدرالية اليوم وسط حضور مراقبين وممثلين من المجتمع المدني والدولي لمراقبة السباق الرئاسي في البلاد.وصوّت في الجولة الأولى من الانتخابات 328 نائبا من أصل329 من إجمالي عدد النواب بمجلسي الشعب ومجلس الشيوخ.ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي تجري في العاصمة مقديشو في الجولة الأولى 36 مرشحًا بعد استقالة خمسة مرشحين قبيل انطلاق التصويت اليوم.وفاز بأغلب الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات كل من سعيد عبدالله دني رئيس ولاية بونتلاند الذي حصل على 65 صوتا والرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو الذي نال 59 صوتًا فيما فاز حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي السابق ب 52 صوتًا ونال حسن على خيري رئيس الوزراء السابق 47 صوتًا وحصل شيخ شريف شيخ أحمد الرئيس الصومالي الأسبق على 39 صوتًا.وينتقل المرشحون الأربعة الحاصلين على أكثر الأصوات إلى الجولة الثانية في حال لم يفز أحد المرشحين بثلثي المقترعين.وأعلن رئيس مجلس الشعب للبرلمان الصومالي الفيدرالي شيخ آدم محمد نور مدوبي نتيجة التصويت ،مشيرًا إلى أن المرشحين الأربعة الحاصلين على أكثر الأصوات سيخوضون "الدورة الثانية للسباق الرئاسي".ومن المقرر أن يستأنف النواب الدورة الثانية للحسم فيمن يكون رئيسا البلاد في السنوات الأربع القادمة.// انتهى //19:27ت م0126